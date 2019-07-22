Опубліковані остаточні дані екзит-полу ТСН

Дані екзит-пола з результатами виборів у Раду, проведеного за замовленням ТСН, підтверджують, що в парламент наступного скликання проходять п'ять партій. Результати були оприлюднені в ефірі телеканалу 1+1.

За даними на 20:00, на дострокових виборах 21 липня 5%-ний бар'єр долають такі політичні сили:

"Слуга народу" - 44,4% "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4% "Європейська солідарність" - 8,5% "Батьківщина" - 7,7% "Голос" - 6,1%

Скриншот-видео

Інші партії набирають менше 5% і в парламент не проходять.

Екзит-пол для ТСН провели дослідні компанії TNS Kantar Info Sapiens на замовлення каналу 1+1.

Відзначимо, за даними екзит-полу ТСН на 18:00, в парламент проходили "Слуга народу" - 44,4%, "Опозиційна платформа - За життя"- 12,5%, "Європейська солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7% і "Голос" - 6,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за остаточними даними Національного екзит-полу, 5%-ний бар'єр долають такі політичні сили: "Слуга народу" - 44,2%, "Опозиційна платформа - За життя"- 11,4%, "Європейська солідарність" - 8,8%, "Батьківщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%

Нагадаємо, дані практично всіх соцопитувань перед виборами свідчили про те, що у Верховну раду проходять п'ять партій.