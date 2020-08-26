Опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня

Міністерство освіти і науки оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину. Протиепідемічні заходи розроблено для закладів позашкілля, загальної середньої освіти, а також профтехів і вишів.
Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
Вхід до приміщень закладу можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Під час занять маски можна не використовувати, натомість їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями закладу, виняток для учнів 1-4 класів.
В помаранчевих зонах педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки, замість масок. У випадку виявлення температури понад 37,2 або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається до закладу.
Під час карантину не дозволяється організація харчування за типом "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.
У закладах освіти необхідно:
Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук.
Також щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 С. Салон транспорту необхідно дезінфікувати в кінці робочої зміни.
Нагадаємо, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах.
Раніше Денис Шмигаль доручив перевірити школи та дитячі садочки перед початком навчального року.