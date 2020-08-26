Опубликованы новые карантинные требования для школ с 1 сентября

Министерство образования и науки обнародовало новые требования Министерства здравоохранения для обучения во время карантина. Противоэпидемические меры разработаны для заведений внешкольного, общего среднего образования, а также профтехов и вузов.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Вход в помещения учреждения возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски можно не использовать, но их применение является обязательным во время передвижения помещениями учреждения, исключение для учеников 1-4 классов.
В оранжевых зонах педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки, вместо масок. В случае выявления температуры свыше 37,2 или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в заведение.
Во время карантина не допускается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.
В учреждениях образования необходимо:
Также установлены требования по перевозке детей в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук.
Также ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе работников с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С. Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены.
Напомним, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.
Ранее Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.