Зеленський підписав зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін у Митний кодекс України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України" № 202-IX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Документ має на меті наблизити митне законодавство України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів і практики Євросоюзу, є зобов'язанням України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, що буде сприяти розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Закон вносить зміни в Митний кодекс, зокрема, дає визначення термінів: "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, підозрюваних у порушенні права інтелектуальної власності".

Документ також передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згоди правовласника або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, особливо якщо їх кількість перевищує обумовлену між цією особою і правоволодільцем

Крім того, закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про зміни до Митного кодексу. За нього проголосували 271 парламентарії.

20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230.

Як РБК-Україна раніше повідомляло, 2 жовтня Рада підтримала у другому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".