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Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків

Новини » Фінанси    24.09.2019 - 14:21
Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше проект закону підписав глава парламенту Разумков

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1072, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України для запровадження єдиного рахунку для сплати податків. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо єдиного рахунку для сплати податків

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Даний закон вносить до Податкового кодексу норму про об'єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, глава держави також підписав законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності по єдиному внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Так, документ розроблений для подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 11 вересня прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо об'єднання звітності з ПДФО та ЄСВ у першому читанні, а в другому читанні - 19 вересня.

Додамо також, у Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту. У Мінфіні підкреслили, що для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

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