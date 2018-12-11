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Бойовики в черговий раз обстріляли прикордонників

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 09:39
Бойовики в черговий раз обстріляли прикордонників
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Інцидент обійшовся без постраждалих

Увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що о 21:35 з боку окупованої Олександрівки бойовики відкрили вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по позиціях прикордонників, які несуть службу на блокпосту першого оборонного рубежу перед КПВВ "Мар'їнка". Прикордонники уточнюють, що цивільних в зоні ураження не було.

"Незважаючи на збройні провокації, підрозділи Об'єднаних сил продовжують цілодобово забезпечувати безпеку в регіоні", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, вчора бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. В ході бойових дій українська сторона втрат не зазнала.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що українські прикордонники не пропустили з окупованого Донбасу митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Пізніше в Держприкордонслужбі підтвердили цей факт, проте не уточнили причину відмови у пропуску.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасМар'їнкаКПВВ
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