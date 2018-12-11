Внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід у Золотому, місто залишилося без води

Фото: бойовик на Донбасі (facebook.com-abazia)

Крім того, через обстріли с. Катеринівка залишилося без електроживлення

У Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід, це призвело до припинення водопостачання у Золотому, місто залишилося без води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Клименка в Facebook.

"Сьогодні внаслідок обстрілу м. Золоте пошкоджений магістральний водопровід діаметром 1200 мм, що призвело до витікання води в обсязі більше ніж 2000 м.куб./год. Місто Золоте залишилось без водопостачання, с. Катеринівка - без електроживлення", - написав він.

Крім того, Клименко зазначив, що подача води припинена і на окуповані території. Нараза на місце аварії виїхали ремонтні бригади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком.

Як писало РБК-Україна, у зоні операції об'єднаних сил (ООС) минула доба, 10 грудня, обійшлася без втрат серед українських військових.