КМІС заявив про витік результатів екзит-полу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У КМІС заявили, що журналістка Соня Кошкіна "злила" дані Національного екзит-полу на 12:00

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) заявив про витік результатів экзит-пола на позачергових парламентських виборах в Україні. Про це повідомила прес-служба КМІС у Facebook.

У КМІС повідомили, що шеф-редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна злила результати екзит-полу.

"Соня Кошкіна злила дані Національного екзит-полу на 12:00", - йдеться в повідомленні.

У КМІС заявили, що ці дані отримані нечесним шляхом. Крім того, в інституті зазначили, що засоби масової інформації, які опублікували дані Кошкіної, порушили українське законодавство.

Результати КМІС будуть оприлюднені о 20:00 на прес-конференції Національного екзит-полу. Також на прес-конференції буде обговорювати питання зливу даних.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, національний екзит-пол проведуть Фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова. В 19:45 соціологи проведуть прес-конференцію, на якій будуть оприлюднені результати станом на 18.00, остаточні дані екзит-полу, станом на 20:00, буде оприлюднений до 23:00.