У Міноборони Британії заявили, що їх флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що флоту країни "не завадять" ходити біля берегів анексованого Росією Криму. Він підкреслив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права.

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході", - підкреслив міністр.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб звернув увагу, що опис Росією інциденту у зв'язку з проходом корабля ВМС Британії біля берегів Криму "передбачувано неправильний".

"Корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", - заявив він.

Своєю чергою Уоллес зазначив, що Британія не здивована і спостерігає таку ситуацію регулярно.

"Дезінформація - це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього", - запевнив він.