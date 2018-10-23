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У центрі Києва утворилися затори

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 10:44
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Серйозна пробка спостерігається на Печерську

У центрі Києва станом на 10:00 рух транспорту ускладнено через затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно сервісу Google Maps, рух ускладнено в центральній частині міста, а також на Великій Васильківській, бульварі Шевченка, Жилянській, Набережно-Хрещатицькій і вулиці Гетьмана. Також за даними сервісу, видно, що затори утворилися в результаті кількох ДТП.

У центрі Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві

Зазначимо, один з найдовших заторів спостерігається на Печерську. Сьогодні там на бульварі Лесі Українки автокран протаранив кілька автомобілів, в результаті аварії постраждала одна особа. Рух у цьому районі перекрито повністю, від станції метро "Печерська" в бік Бессарабського ринку ускладнено рух.

За останніми даними, в результаті аварії на бульварі Лесі Українки пошкоджено 17 автомобілів, за допомогою лікарів звернулися три людини. Правоохоронці на даний момент спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства.

 

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