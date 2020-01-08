Опубліковано відео аварії літака МАУ в Ірані

У мережі Інтернет з'явилося відео моменту падіння українського літака, який розбився в Ірані неподалік від аеропорту імама Хомейні. Про це повідомляє Breaking news live.

На відео видно, як літак різко знижується, а при зіткненні з землею на небі з'являється яскравий спалах.

Як стало відомо, це літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", який прямував рейсом Тегеран-Київ.

Нагадаємо, в середу, 8 січня, український літак зі 180 пасажирами на борту розбився біля іранського аеропорту Імама Хомейні. Це літак моделі Boeing 737. Він розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Додамо, в кінці грудня 2019 у Казахстані відбулося катастрофу літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. Літак вилетів з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

Авіакатастрофа в Казахстані сталася 27 грудня, загинули 12 людей, ще майже 70 постраждали. На борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.