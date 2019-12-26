Опубліковано рішення КСУ про позбавлення мандата за прогули і "кнопкодавство"

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив рішення про визнання неконституційним законопроекту №1027 про позбавлення мандата народних депутатів за прогули та "кнопкодавство". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Згідно з рішенням КСУ, законопроект не відповідає вимогам частини першої ст. 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої ст. 157, ст. 158 Конституції України.

У висновку КСУ зазначається, що спроба встановити відповідальність народного депутата України за порушення припису частини третьої статті 84 Конституції України можна вважати за законну мету. Водночас запропонована в законопроекті формула передбачає надання судового повноваження встановити тільки сам факт того, мало місце чи ні "неособисте голосування".

"Конституційний Суд України, ґрунтуючись на своїй послідовній юридичної позиції, згідно з якою "обмеження прав і свобод людини і громадянина є допустимим лише за умови, що таке обмеження є домірним (пропорційним)", вважає, що будь-яке втручання в права людини навіть при наявності легітимної мети, всупереч вимозі пропорційності, неодмінно викличе обмеження прав і свобод людини Враховуючи викладене, Конституційний Суд України вважає, що законопроект є таким, що не відповідає частині першій статті 157 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

У КСУ також зазначили, що у запропонованій законопроектом редакції статті повноваження народного депутата припиняються достроково у разі "відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної ради та / або засідань комітету, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії".

КСУ вважає, що ця вимога не є співмірною з переслідуваною метою.

"Крім того, застосоване у законопроекті поняття "без поважних причин" має оцінювальний характер, що не відповідає критеріям чіткості, однозначності, як того вимагає юридична визначеність", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у висновку констатується, що Законопроект не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України й відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України.

Висновок Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскарженим.

Нагадаємо, до цього КСУ визнав конституційним скорочення кількості депутатів Верховної ради.

Водночас був забракований законопроект про закріплення права президента призначати голів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро. У КСУ дійшли до висновку, що даний законопроект не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.