Опубликовано решение КСУ о лишении мандата за прогулы и "кнопкодавство"

Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение о признании неконституционным законопроекта №1027 о лишении мандата народных депутатов за прогулы и "кнопкодавство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Согласно решению КСУ, законопроект не соответствует требованиям части первой ст. 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй ст. 157, ст. 158 Конституции Украины.

В заключении КСУ отмечается, что попытка установить ответственность народного депутата Украины за нарушение предписания части третьей статьи 84 Конституции Украины можно считать имеющей законную цель. В то же время предложенная в законопроекте формула предусматривает предоставление судебного полномочия установить только сам факт того, имело место или нет "неличное голосование".

"Конституционный Суд Украины, основываясь на своей последовательной юридической позиции, согласно которой "ограничения прав и свобод человека и гражданина является допустимым только при условии, что такое ограничение является соразмерным (пропорциональным)", считает, что любое вмешательство в права человека даже при наличии легитимной цели, вопреки требованию соразмерности, непременно вызовет ограничение прав и свобод человека. Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины считает, что законопроект является таким, что не соответствует части первой статьи 157 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В КСУ также отметили, что в предлагаемой законопроектом редакции статьи полномочия нардепа прекращаются досрочно в случае "отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады и / или заседаний комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии".

КСУ считает, что это требование не является соразмерным преследуемой цели.

"Кроме того, примененное в законопроекте понятие "без уважительных причин" имеет оценочный характер, что не соответствует критериям четкости, однозначности, как того требует юридическая определенность", - говорится в сообщении.

Таким образом, в заключении констатируется, что Законопроект не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины.

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, до этого КСУ признал конституционным сокращение количества депутатов Верховной рады.

В то же время был забракован законопроект о закреплении права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. В КСУ пришли к выводу, что данный законопроект не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.