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Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото)

Фото: опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (twitter.com/Maxar)
Автор: Татьяна Степанова

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сделанные 1 августа 2022 и 4 января 2023 года. На фото видны последствия интенсивных круглосуточных боев, которые продолжаются уже более полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maxar.

"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечено, что фото "до" было сделано 1 августа 2022 года.

Снимок "после" сделан 4 января 2023 года.

Напомним, российское наступление под Бахмутом еще не достигло своей кульминации. На этом участке фронта продолжают активные бои.

Также ранее мы писали, что в США прогнозируют продолжение боев за Бахмут в ближайшем будущем.

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