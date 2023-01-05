Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сделанные 1 августа 2022 и 4 января 2023 года. На фото видны последствия интенсивных круглосуточных боев, которые продолжаются уже более полугода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maxar.
"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечено, что фото "до" было сделано 1 августа 2022 года.
Снимок "после" сделан 4 января 2023 года.
Напомним, российское наступление под Бахмутом еще не достигло своей кульминации. На этом участке фронта продолжают активные бои.
Также ранее мы писали, что в США прогнозируют продолжение боев за Бахмут в ближайшем будущем.
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