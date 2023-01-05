Опубликованы спутниковые снимки разбомбленного Бахмута (фото)

"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечено, что фото "до" было сделано 1 августа 2022 года.

Снимок "после" сделан 4 января 2023 года.