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В США прогнозируют продолжение боев за Бахмут в ближайшем будущем, - Reuters

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Вашингтон, Среда 04 января 2023 20:36
В США прогнозируют продолжение боев за Бахмут в ближайшем будущем, - Reuters Иллюстративное фото: в США считают, что бои за Бахмут будут продолжаться в ближайшем будущем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бои вокруг Бахмута (Донецкая область) между украинскими и российскими военными продолжатся и их исход неясен.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США.

По его словам, битвы за контроль над Бахмутом между Украиной и Россией будут продолжаться в ближайшем будущем.

Он отметил, что исход сражений спрогнозировать сложно, поскольку "россияне добились постепенного прогресса" на данном направлении.

Напомним, ранее британская разведка в своей сводке отметила, что российские войска снизили активность в районе Бахмута, поэтому оккупанты не смогут захватить этот город.

Позже спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российское наступление под Бахмутом еще не достигло своей кульминаций, там ведутся активные бои.

При этом издание The Wall Street Journal писало, что россияне могут сосредоточить свои усилия на оккупации Соледара после ряда неудач под Бахмутом.

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Соединенные Штаты Америки Донецкая область Бахмут Война России против Украины
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