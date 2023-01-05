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Опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (фото)

Фото: опубліковані супутникові знімки розбомбленого Бахмута (twitter.com/Maxar)
Автор: Тетяна Степанова

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року. На фото видно наслідки інтенсивних цілодобових боїв, які тривають вже понад пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maxar.

"Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що фото "до" було зроблене 1 серпня 2022 року.

Знімок "після" зроблений 4 січня 2023 року.

Нагадаємо, російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.

Також раніше ми писали, що у США прогнозують продовження боїв за Бахмут у найближчому майбутньому.

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