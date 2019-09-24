ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський схвалив введення єдиного рахунку для сплати податків

Новини » Фінанси    24.09.2019 - 12:11
Зеленський схвалив введення єдиного рахунку для сплати податків
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відзначимо, єдиний рахунок можна буде використовувати для сплати ПДВ і акцизного податку з пального і спирту

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності по єдиному внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський схвалив введення єдиного рахунку для сплати податків

Документ розроблений для подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності.

Так, у більшості випадків база нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збігається з базою нарахування податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Нагадаємо, Рада прийняла даний законопроект про об'єднання звітності з ПДФО та ЄСВ у першому читанні 11 вересня, а в другому читанні - 19 вересня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту. У Мінфіні підкреслили, що для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

Зеленський підписав закон про План оборони України Зеленський підписав закон про реформування ГПУ
Новини України Володимир ЗеленськийПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся