Зеленський підписав закон для поліпшення інвестклімату в Україні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер документ може бути опублікований у виданні "Голос України"

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №1059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", який був визначений ним раніше як невідкладний. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - 11 жовтня повернутий з підписом від президента.

Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними в результаті комплексної оцінки відповідності

законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання. Зокрема, у сфері будівництва скасовується обов'язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Пайовий внесок скасовується з 2021 року.

Нагадаємо, 27 вересня спікер ВР Дмитро Разумков передав законопроект на підпис главі держави.

Рада прийняла в другому читанні закон для поліпшення інвестклімату в Україні 20 вересня. А за основу даний закон нардепи схвалили 11 вересня. Тоді проект підтримали 290 нардепів.

Відзначимо, в липні показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

Варто також нагадати, що 1 січня 2017 року набрав чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".