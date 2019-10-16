Опубліковано закон про прослуховування

У виданні "Голос України" в середу, 16 жовтня, опублікований закон № 187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державному бюро розслідувань (ДБР) здійснювати прослуховування незалежно від Служби безпеки України. Так, згідно з документом, майже всі його норми набудуть чинності 17 жовтня.

Відповідно до закону, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи не тільки Нацполіції, але й НАБУ та ДБР. При цьому НАБУ дозволили наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників.

Із КПК вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення та проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім того, документом зберігається право оскарження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав закон № 187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державному бюро розслідувань (ДБР) здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

Так, парламент 4 жовтня у повторному другому читанні прийняв законопроект №1009 авторства президента. Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам схвалити проект закону в другому читанні, але не дозволяти прослушку депутатів ВР і зовсім не піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів. Проект закону тоді підтримали 196 депутатів при 226 мінімально необхідних. При цьому 10 вересня ВР прийняла за основу законопроект №1009. За документ проголосували 297 нардепів.

Цей документ глава держави вніс до Ради 29 серпня.