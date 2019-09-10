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Рада планує скасувати ліцензії операторам телекомунікацій

Новини » Політика    10.09.2019 - 14:32
Рада планує скасувати ліцензії операторам телекомунікацій
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон був визначений президентом як невідкладний

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1050 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 338 парламентарів. Також нардепи підтримали скорочену процедуру підготовки документу до другого читання.

Слід зазначити, цей проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Нардепи планують усунути законодавчу колізію норм закону про ліцензування та закону про телекомунікації, а саме виключити з переліку видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері телекомунікацій. Документом передбачається замінити ліцензування видів діяльності в сфері телекомунікації на надання повідомлення суб'єктами господарювання.

У пояснювальній записці вказано, що закон сприятиме зменшенню адмінтиску на суб'єктів господарювання та спрощенню умов започаткування та ведення бізнесу в сфері телекомунікацій.

Нагадаємо, в кінці липня Кабінет міністрів України скасував ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет.

Як писало РБК-Україна, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес".

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