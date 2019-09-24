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Зеленський схвалив скасування ліцензій операторам телекомунікацій

Новини » Політика    24.09.2019 - 14:43
Зеленський схвалив скасування ліцензій операторам телекомунікацій
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону раніше підписав спікер ВР

Президент України 23 вересня підписав законопроект №1050 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський схвалив скасування ліцензій операторам телекомунікацій

Слід зазначити, цей проект закону був визначений Зеленським як невідкладний.

Законом усувається законодавча колізія норм закону про ліцензування і закону про телекомунікації, а саме виключається з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері телекомунікацій. Документом передбачено замінити ліцензування видів діяльності в сфері телекомунікацій на надання повідомлення суб'єктами господарювання.

Нагадаємо, Рада 18 вересня підтримала в другому читанні законопроект №1050, за документ проголосували 349 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон парламент прийняв за основу 10 вересня. Нардепи також схвалили підготовку документа до другого читання за скороченою процедурою.

Крім того, 19 вересня ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям". За проект закону проголосували 290 депутатів ВР.

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