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Опубліковано закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ

Новини » Політика    19.10.2019 - 19:58
Опубліковано закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Вчора проект закону підписав президент

Законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби, зокрема регулюється питання включення дезертирів у чисельність Збройних сил України, опублікували в "Голосі України" в суботу, 19 жовтня. Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Документ визнає військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, які дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися у полон, такими, що не входять у чисельність ЗСУ. При цьому в разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити таким військовим всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Як писало РБК-Україна раніше, даний законопроект президент Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 18 жовтня, про що свідчать дані на сайті Верховної ради. До цього документ схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів.

У другому читанні документ прийняли 3 жовтня, за нього проголосували 287 нардепів.

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