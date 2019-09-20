Рада пропонує не включати дезертирів до чисельності ЗСУ

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Дезертирам також будуть зупиняти виплати

Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект пропонує визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися в полон, такими, які не входять до чисельності ЗСУ.

При цьому пропонується зберегти за ними статус військовослужбовців на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах. Планується призупинення виплат та видачі інших видів забезпечення, а також позбавлення соціальних гарантій, встановлених для військових.

При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку передбачається відновити їм всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в осінній кампанії 2019 року на строкову військову службу в Збройні сили України будуть покликані 15 тис. 200 новобранців.