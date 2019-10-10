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Закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ передали на підпис президенту

Новини » Політика    10.10.2019 - 13:30
Закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ передали на підпис президенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект раніше схвалив глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби, зокрема регулюється питання включення дезертирів у чисельність Збройних сил України. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ передали на підпис президенту

Останній етап проходження документу - переданий на підпис президенту. Раніше проект закону підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Закон визнає військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, які дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися у полон, такими, що не входять у чисельність ЗСУ. При цьому в разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити таким військовим усі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Нагадаємо, нардепи підтримали цей проект закону в другому читанні 3 жовтня. Документ схвалили 287 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів.

Додамо, в осінній кампанії 2019 року на строкову військову службу в Збройні сили України будуть призвані 15 тис. 200 новобранців.

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