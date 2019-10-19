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Опубликован закон о невключении дезертиров в численность ВСУ

Новости » Политика    19.10.2019 - 19:58
Опубликован закон о невключении дезертиров в численность ВСУ
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Вчера проект закона подписал президент

Законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы, в частности регулируется вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, опубликовали в "Голосе Украины" в субботу, 19 октября. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ. При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект президент Владимир Зеленский подписал в пятницу, 18 октября, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. До этого документ одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 20 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Во втором чтении документ приняли 3 октября, за него проголосовали 287 нардепов.

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