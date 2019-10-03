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Рада вирішила не включати дезертирів у чисельність ЗСУ

Новини » Політика    03.10.2019 - 13:59
Рада вирішила не включати дезертирів у чисельність ЗСУ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дезертирам також будуть припиняти виплати

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби, зокрема регулюється питання включення дезертирів у чисельність ЗСУ, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 287 нардепів.

Закон визнає військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, які дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися у полон, такими, що не входять у чисельність ЗСУ.

Разом з тим передбачається зберегти за ними статус військовослужбовців на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах. У документі прописано призупинення виплат і видачі інших видів забезпечення, а також позбавлення соціальних гарантій, встановлених для військових.

При цьому в разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити їм всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Нагадаємо, комітет з питань національної безпеки рекомендував Раді прийняти у другому читанні законопроект №1227.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів.

Додамо, в осінній кампанії 2019 року на строкову військову службу в Збройні сили України будуть призвані 15 тис. 200 новобранців.

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