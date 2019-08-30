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Опубліковано указ про призначення Рябошапки генпрокурором

Новини » Політика    30.08.2019 - 01:05
Опубліковано указ про призначення Рябошапки генпрокурором
Фото: Руслан Рябошапка (president.gov.ua)

Рябошапку призначено головою ГПУ указом президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, на сайті президента з'явився указ від 29 серпня про призначення Рябошапки генпрокурором. Також перед цим Зеленський звільнив його з Офісу президента.

Нагадаємо, на першому засіданні нової Верховної ради народні депутати підтримали призначення Рябошапки генеральним прокурором. Призначення нового глави ГПУ підтримали 312 парламентаріїв.

Зазначимо, колишній генпрокурор Юрій Луценко залишиться прокурором після звільнення. За його словами, звільнити його зможе тільки Рябошапка.

"Але це неможливо, поки проти мене розглядає справи КДКП", - уточнив Луценко.

У той же час він додав, що не буде займатися політикою найближчим часом після відставки, а займеться "спортом і підтримкою української книги".

"Не виключаю, що мені вигадають іншу роботу ті, хто чекав мого звільнення на 3 роки і 4 місяці. За своє життя я не здійснював ніяких кримінальних злочинів... Але мої недоброзичливці можуть створити певні піар-ходи", - заявив він.

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Новини України Володимир ЗеленськийГПУРуслан Рябошапка
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