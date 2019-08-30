Опубликован указ о назначении Рябошапки генпрокурором

Фото: Руслан Рябошапка (president.gov.ua)

Рябошапка назначен главой ГПУ указом президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генеральным прокурором. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

В частности, на сайте президента появился указ от 29 августа о назначении Рябошапки генпрокурором. Также предварительно Зеленский уволил его из Офиса президента.

Напомним, на первом заседании новой Верховной рады народные депутаты поддержали назначение Рябошапки генеральным прокурором. Назначение нового главы ГПУ поддержали 312 парламентариев.

Отметим, бывший генпрокурор Юрий Луценко останется прокурором после увольнения. По его словам, уволить его сможет только Рябошапка.

"Но это невозможно, пока против меня рассматривает дела КДКП", - уточнил Луценко.

В то же время он добавил, что не будет заниматься политикой в ближайшее время после отставки, а займется "спортом и поддержкой украинской книги".

"Не исключаю, что мне придумают другую работу те, кто ждал моего увольнения 3 года и 4 месяца. За свою жизнь я не совершал никаких уголовных преступлений... Но мои недоброжелатели могут создать определенные пиар-ходы", - заявил он.