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Обмеження прав і заборона пересування: у МОЗ не виключають більш жорстких заходів на карантині

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 12:38
Обмеження прав і заборона пересування: у МОЗ не виключають більш жорстких заходів на карантині
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Такі заходи будуть прийняті у разі фіксації зараження коронавірусом

У МОЗ не виключають більш жорстких заходів на карантині через коронавірус, зокрема обмеження прав і заборону пересування. Про цезаявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що заходи посилять, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території.

"Якщо будуть фіксуватися подальші випадки хвороби. Особливо, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території, заходи будуть 100% переглянуті аж до того, що можуть обмежуватись права людей, зокрема заборона пересування за межі відповідної території", - розповів він.

Нагадаємо, з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні ввели карантин.

Обмеження в Україні передбачають закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття авіасполучення з деякими країнами.

РБК-Україна писало, що в Україні офіційно підтверджено один випадок зараження коронавірусом. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував в Італію. Однак, сьогодні повідомили, що госпіталізували ще одного українця з підозрою на коронавірус.

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