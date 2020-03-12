Карантин в Україні: всі футбольні матчі пройдуть без глядачів

Ілюстративне фото (facebook.com/ArenaLviv)

В Україні запровадили карантин з 12 березня по 3 квітня через коронавіруса

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно прийняла рішення про проведення всіх футбольних матчів без глядачів на період карантину в Україні у період з 12 березня по 3 квітня. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету УАФ.

Зокрема, без глядачів пройдуть 23-й і 24-й тури Української прем'єр-ліги, матчі Кубка України, молодіжних чемпіонатів U-21 та U-19 УПЛ, поєдинки ПФЛ, жіночого чемпіонату і матчі КУ з футзалу.

"Виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив у період з 12 березня по 3 квітня 2020 проводити матчі УПЛ, Кубка України U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд Екстра-ліги, Кубку України з футзалу без глядачів і за умови, що загальна чисельність всіх учасників матчу та осіб, задіяних в його організації і проведенні (у тому числі офіційних осіб матчу, офіційних представників команд, учасників матчу), не буде перевищувати 200 осіб...", - йдеться в повідомленні

Також було прийнято рішення про призупинення на період карантину всіх змагань Дитячо-юнацької футбольної ліги (ДЮФЛ), футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд всіх віків. Крім цього регіональним асоціаціям футболу було доручено призупинити змагання або проводити матчі без глядачів.

Раніше РБК-Україна писало, що збірна України проведе два виїзних товариських поєдинки проти Франції (27 березня) і проти Польщі (31 березня) без глядачів через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі у всіх областях.