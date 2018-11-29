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Опубликован список судов и их владельцев, которые блокировали Керченский пролив

Новости » Общество    29.11.2018 - 13:11
Опубликован список судов и их владельцев, которые блокировали Керченский пролив
Фото: танкер NEYMA (marinetraffic.com)

Один из буксиров, блокировавших пролив, принадлежит депутату Керченского городского совета, который подчиняется оккупационным властям

Стало известно, какие судна принимали участие в перекрытии Керченского пролива для блокировки прохождения кораблей Военно-морских сил Украины. Известны также владельцы судов-блокировщиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Танкер NEYMA

Опубликован список судов и их владельцев, которые блокировали Керченский пролив

Фото: танкер NEYMA (marinetraffic.com)

Именно этот танкер, как сообщала Федеральная служба безопасности России (ФСБ), сел на мель в Керченском проливе, через что украинские корабли не могли добраться до порта Бердянска. Но впоследствии было зафиксировано, что танкер пропустил для прохода три российские корабли. Поняв, что Россия намеренно блокирует украинский флот, ВМС приняли решение о возвращении кораблей в пункт базирования в Одессе. После этого началась атака россиян.

Собственником танкера NEYMA (IMO: 8895528) является ООО "Метид", которое сейчас находится на стадии ликвидации. На этом судне уже несколько лет отключена система AIS (система международной идентификации судов). Танкер встал на ремонт в Керченском судоремонтном заводе, который с декабря 2013-го года находится в собственности компании "Ювас-Транс", которая принадлежит Народицком Ярославу Анатольевичу. Он пособничал оккупационной власти Крыма в организации незаконного судоходства в закрытом Украиной порта Керчь.

Буксир "Быстрый"

Опубликован список судов и их владельцев, которые блокировали Керченский пролив

Фото: буксир "Быстрый" (fleetphoto.ru)

Буксир "Быстрый" (IMO 8858635), построенный Гороховецким судостроительным заводом в 1992 году по проекту 04983, тип Антон Мазин, шифр "Зюйд". Владелец - ООО "Морские Инженерные Сооружения", зарегистрированное в городе Новороссийск по адресу улица Свободы,1.

Буксир "Гандвик"

Опубликован список судов и их владельцев, которые блокировали Керченский пролив

Фото: буксир "Гандвик" (fleetphoto.ru)

Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) такого же проекта и типа, как и "Быстрый". Построен в 1994 году на Гороховецкому судостроительном заводе

Он находится в собственности уже названной компании "Ювас-Транс". Эта компания изначально была создана в Украине, но в ноябре 2014 года перерегистрирована в Российской Федерации. Зарегистрирована по адресу г. Керчь, улица Кирова22, офис 1. Директор компании - Теплухин Роман Юрьевич. Он также занимает должность в оккупационной администрации как "депутат Керченского городского совета"

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе. Добавим, в течение 27-28 ноября "суд" в Крыму арестовал всех 24 задержанных военных моряков Украины. Они арестованы до 25 января 2019 года.

Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море Россия пытается аннексировать Азовское море, - Климпуш-Цинцадзе
Новости Украины Керченский мостАзовское море
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