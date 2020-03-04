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Програма діяльності оновленого уряду буде представлена найближчим часом, - Шмигаль

Новини » Політика     04.03.2020 - 17:53
Програма діяльності оновленого уряду буде представлена найближчим часом, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Дениса Шмигаля, у партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрямки та основні пріоритети оновленого уряду

Програма діяльності оновленого уряду буде презентована найближчим часом. Про це повідомив Денис Шмигаль у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрямки та основні пріоритети оновленого уряду.

"Курс лишається незмінним. Є програма партії "Слуга народу", де визначені основні напрямки та основні пріоритети. Програма уряду буде представлена згідно з законом протягом визначеного терміну. Там будуть чітко прописані всі напрямки, вектори та стратегії цього уряду, але вони не зміняться суттєво. Окрема увага в діях уряду і в структурі уряду буде приділена промисловому виробництву. Окрема увага буде приділена агропромисловому розвитку. Окрема - соціальним питанням", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за словами кандидата на посаду прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, новий уряд має переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабінет міністрів повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями та питання загрози коронавірусу.

Відзначимо, 4 березня Денис Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Він задекларував близько 3,4 млн гривень зарплати за минулий за період роботи на Бурштинській ТЕС, ДТЕК "Східенерго" і головою Івано-Франківської ОДА. Крім того, майбутній прем'єр зберігає велику суму готівкою.

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