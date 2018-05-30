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Опублікувано запис розмови організатора замаху на вбивство Бабченка з виконавцем

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 19:31
Фото: брифінг СБУ (facebook.com/LarysaSargan)
Фото: брифінг СБУ (facebook.com/LarysaSargan)

Вбивство Бабченка було замовлено спецслужбами Російської Федерації

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала фрагмент розмови між організатором і виконавцем замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Відповідне відео опубліковано у YouTube.

У фрагменті розмови між громадянином України "Г", завербованим спецслужбами РФ, та громадянином України "Ц", який був виконавцем замаху на вбивство, чути, як зловмисники перераховують гроші за виконання вбивства.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка було замовлено спецслужбами Російської Федерації.

За його словами, спецлужбою було задокументовано, що для реалізації цього плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами.

За виконання замовного вбивства Бабченка колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів. 

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Теги публікації: Служба безпеки України, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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