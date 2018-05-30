Опубликовали запись разговора организатора покушения на убийство Бабченко с исполнителем

Убийство Бабченко было заказано спецслужбами Российской Федерации

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фрагмент разговора между организатором и исполнителем покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В фрагменте разговора между гражданином Украины "Г", завербованным спецслужбами РФ, и гражданином Украины "Ц", который был исполнителем покушения на убийство, слышно, как злоумышленники пересчитывают деньги за исполнение убийства.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, стало известно, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что убийство Бабченка было заказано спецслужбами Российской Федерации.

По его словам, спецлужбой было задокументировано, что для реализации этого плана был завербован спецслужбами РФ гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

За выполнение заказного убийства Бабченко бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов.