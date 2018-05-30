Вбивство Бабченко замовили спецслужби Росії, - Грицак

СБУ встановила, що приготування до теракту по Бабченко є лише одним елементом операції спецслужб РФ

Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко було скоєно на замовлення спецслужб Російської Федерації. Про це глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак сказав в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка замовили саме російські спецслужби. Цинізм дійшов до того, що чуть більше ніж за годину Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу та почав вимагати від України якнайшвидчого розслідування факту вбивства російського громадянина", - заявив Грицак.

За його словами, на засіданні Радбезу ООН цю тезу підтримав пострпред РФ.

"СБУ було встановлено, що готування до терористичного акту щодо Бабченка є лише одним елементом операції спецслужб РФ. Вона спрямована на фізичне знищення громадян РФ, які через свої політпереконання були змушені покинути територію РФ та проживати в Україні та в інших країнах", - додав він.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що, за попередніми даними слідства, все свідчить на користь російськой версії замовника злочину проти Бабченка.

"За попередніми даними слідства, все свідчить на користь російської версії замовника. Попереду робота по викриттю замовника злочину на території України", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше глава Національної поліції України Сергій Князєв впевнений, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко готувала група осіб.