Українців попередили про розсилку фейкових листів нібито від імені держорганів України
Серед українців поширюють фейкові листи від імені державних органів України з інструкціями щодо підвищення рівня інформаційної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.
Зазначається, що в тілі листа є посилання на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/", з якого пропонується завантажити "критичні оновлення" у вигляді файлу "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" розміром близько 60МБ.
Однак, цей файл запускає завантажувач "alt.exe", який встановлює низку файлів.
Повідомляється, що запуск завантаженого файла "one.exe" призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
"Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист негайно повідомте на пошту [email protected]", - йдеться у повідомленні.
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