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Оптимістичний сценарій. Війна в Україні може тривати ще до року, - експерт

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Київ, Четвер 07 липня 2022 13:46
Оптимістичний сценарій. Війна в Україні може тривати ще до року, - експерт Фото: війна Росії проти України може тривати ще до року за оптимістичним сценарієм (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У разі позитивного сценарію війна Росії проти України може тривати ще до року. Це залежить від санкційної політики по відношенню до країни-агресора, а також військової допомоги нашій державі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Експерт пояснив, відповідь на це питання має багато версій через можливі додаткові фактори.

"Якщо б Захід пішов на повноцінне забезпечення України зброєю, то ми змогли б вибити ворожі сили до рівня 24 лютого 2022 року. Саме про це казав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час мадридського саміту. І саме це є орієнтиром та установкою, яка обговорюється", - зазначив Бадрак.

Однак він наголосив, для цього потрібно, санкції проти РФ і безперебійні постачання потужної зброї, яка буде на покоління вище, зокрема, літаки F-16, сучасні безпілотні системи і танки.

"(Такі постачання - ред.) зі США в рамках ленд-лізу, напевно, можливі. А з боку Європи - поки що питання складне. Ми бачимо, що танки та літаки Франція та Німеччина не хочуть постачати і блокують постачання інших партнерів", - підкреслив Бадрак.

Він звернув увагу, не можна сказати чітко, як буде діяти питання технічної допомоги та як буде діяти санкційна політика, а тому немає відповіді на питання про тривалість цієї війни.

"Умовно кажучи, в разі позитивного сценарію можна було б казати про те, що війна триватиме ще місяці - 8-10 місяців, до року", - зазначає експерт.

Проте, якщо не буде потужних постачань, а такі як зараз, то ця війна може тривати роками.

"Тоді вона буде йти на виснаження і буде продовжуватися до того моменту, поки Сили оборони будуть здатні оборонятися або поки не відбудеться якихось змін всередині самої Росії. Бо коли кількість загиблих росіян перевищить 100 тисяч, то, мені здається, що їхнє суспільство вже може якось відреагувати", - підсумував експерт.

Нагадаємо, за даними начальника Головного управління розвідки Міноборони, війна Росії проти України може завершитися вже в наступному році.

Додамо, нещодавно президент України Володимир Зеленський лідерам "Великої сімки" заявив, що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими і попросив допомогти в цьому.

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