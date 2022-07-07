Оптимистичный сценарий. Война в Украине может продолжаться еще до года, - эксперт

В случае позитивного сценария война России против Украины может продолжаться еще до года. Это зависит от санкционной политики по отношению к стране-агрессору, а также военной помощи нашей стране.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Эксперт пояснил, ответ на этот вопрос имеет много версий из-за возможных дополнительных факторов.

"Если бы Запад пошел на полноценное обеспечение оружием, то мы смогли бы выбить вражеские силы до уровня 24 февраля 2022 года. Именно об этом говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время мадридского саммита. И именно это является ориентиром и установкой, которая обсуждается", - отметил Бадрак.

Однако он отметил, для этого нужно, санкции против РФ и бесперебойные поставки мощного оружия, которое будет на поколение выше, в частности, самолеты F-16, современные беспилотные системы и танки.

"(Такие поставки - ред.) из США в рамках ленд-лиза, наверное, возможны. А со стороны Европы - пока вопрос сложный. Мы видим, что танки и самолеты Франция и Германия не хотят поставлять и блокируют поставки других партнеров", - подчеркнул Бадрак.

Он обратил внимание, нельзя сказать четко, как будет действовать вопрос технической помощи и как будет действовать санкционная политика, а поэтому нет ответа на вопрос о продолжительности этой войны.

"Условно говоря, в случае позитивного сценария можно было бы говорить о том, что война продлится еще месяцы - 8-10 месяцев, до года", - отмечает эксперт.

Однако, если не будет мощных поставок, а такие как сейчас, то эта война может длиться годами.

"Тогда она будет идти на истощение и будет продолжаться до того момента, пока силы обороны будут способны обороняться или пока не произойдет каких-то изменений внутри самой России. Потому что когда количество погибших россиян превысит 100 тысяч, то, мне кажется, что их общество уже может как-то отреагировать", - подытожил Бадрак.

Напомним, по данным начальника Главного управления разведки Минобороны, война России против Украины может завершиться уже в следующем году.

Добавим, недавно президент Украины Владимир Зеленский лидерам "Большой семерки" заявил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы и попросил помочь в этом.

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