Мільйон українців взяли участь в опитуванні про зброю за три дні. Як проголосувати
Вже один мільйон громадян України взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї, яке запустили в мобільному застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"1 000 000 українців взяли участь в опитуванні в "Дії" щодо легалізації зброї! Уявіть собі, це фантастичний результат прямої електронної демократії. За 3 дні 1 млн", - заявив міністр у своєму Telegram-каналі.
Проміжні результати опитування:
- 18,24% - "Для спеціальних потреб"
- 62,62% - "Для особистого захисту"
- 19,15% - "Я проти"
Як долучитися до опитування в "Дії"
Для початку потрібно встановити застосунок "Дія", який можна завантажити з AppStore та Google Play.
Що робити далі:
- Авторизуватися в застосунку.
- Перейти в розділ "Послуги".
- Обрати послугу "Опитування".
- Вибрати актуальне опитування щодо володіння зброєю в Україні.
- Обрати бажану відповідь.
Голос буде враховано автоматично, а результати опитування стануть відомі після завершення голосування.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков особисто підтримав легалізацію обігу вогнепальної зброї в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.