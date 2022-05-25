В Україні запустили опитування щодо володіння зброєю: як взяти участь
В "Дії" додали нове опитування. Цього ж разу кожен українець може поділитися думкою щодо володіння зброєю в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дія".
Опитування триватиме протягом тижня, а взяти в ньому участь можуть виключно повнолітні користувачі застосунку.
Як взяти участь в опитуванні:
- в першу чергу, вам необхідно перейти до вкладки "Послуги";
- після цього натисніть на "Опитування";
- в новій вкладці ви зможете переглянути активні та завершені опитування;
- оберіть актуальне опитування щодо володіння зброєю в Україні;
- перегляньте відео з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським;
- оберіть бажану відповідь;
- ваш голос буде автоматично враховано.
Результати опитування стануть відомими вже через тиждень.
Фото: в Україні запустили опитування щодо володіння зброєю (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників. Також видання писало про те, якій саме зброї віддають перевагу українці.
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