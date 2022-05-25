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В Україні запустили опитування щодо володіння зброєю: як взяти участь

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Середа 25 травня 2022 18:53
В Україні запустили опитування щодо володіння зброєю: як взяти участь Фото: в Україні запустили опитування щодо володіння зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дії" додали нове опитування. Цього ж разу кожен українець може поділитися думкою щодо володіння зброєю в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дія".

Опитування триватиме протягом тижня, а взяти в ньому участь можуть виключно повнолітні користувачі застосунку.

Як взяти участь в опитуванні:

  • в першу чергу, вам необхідно перейти до вкладки "Послуги";
  • після цього натисніть на "Опитування";
  • в новій вкладці ви зможете переглянути активні та завершені опитування;
  • оберіть актуальне опитування щодо володіння зброєю в Україні;
  • перегляньте відео з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським;
  • оберіть бажану відповідь;
  • ваш голос буде автоматично враховано.

Результати опитування стануть відомими вже через тиждень.

Фото: в Україні запустили опитування щодо володіння зброєю (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників. Також видання писало про те, якій саме зброї віддають перевагу українці.

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