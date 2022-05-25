В Україні запустили опитування щодо володіння зброєю: як взяти участь

В "Дії" додали нове опитування. Цього ж разу кожен українець може поділитися думкою щодо володіння зброєю в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дія".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників. Також видання писало про те, якій саме зброї віддають перевагу українці.

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