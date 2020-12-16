Визначився останній учасник 1/4 фіналу Кубку України

Луганська "Зоря" стала останнім учасником 1/4 фіналу Кубка України. Підопічні Віктора Скрипника обіграли чернігівську "Десну" з рахунком 1:0 у перенесеному матчі 1/8 фіналу турніру.

Єдиний м'яч у грі забив півзахисник Владлен Юрченко на 16 хвилині ударом з пенальті. У матчі не обійшлося без вилучень. На 59 хвилині зустрічі арбітр видалив автора гола, який необережно зіграв високо піднятою ногою, і суддя спочатку продемонстрував хавбеку жовту картку, але після перегляду повтору арбітр показав червону. Догравали поєдинок команди в рівних складах - на 89 хвилині другу жовту отримав півзахисник Десни Олексій Гуцуляк.

Попередні п'ять матчів четвертого раунду відбулися 2 грудня. У чвертьфінал турніру пройшли "Верес", "Дінпро-1", "Колос", "Агробізнес" та "Олександрія". Націй стадії до них приєднаються "Динамо", як переможець Кубка України 2019/20, а також чемпіон України "Шахтар".

Матчі 1/4 фіналу турніру заплановані на 3 березня 2021 року. Фінал повинен пройти 12 травня в Тернополі на міському стадіоні, який не зміг прийняти матч в нинішньому році через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у торішньому фіналі "Динамо" в серії пенальті обіграло полтавську "Ворсклу".