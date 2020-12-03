"Зоря" після перемоги над "Лестером" припиняє боротьбу за плей-офф Ліги Європи

Фото: "Зоря" - "Лестер" (lcfc.com)

Луганська "Зоря" в домашньому матчі п'ятого туру Ліги Європи мінімально перемогла "Лестер". Зустріч пройшла в Запоріжжі на "Славутич-Арені" і завершилася з рахунком 1:0.

У першій половині гри "чорно-білі" були ближчими до взяття воріт ніж їхні імениті суперники, але відзначитись нікому з них не вдалось. Довести справу до гола підопічні Віктора Скрипника змогли вже у другому таймі. Єдиний м'яч у грі забив Аллахьяр Сайядманеш, який вийшов на заміну.

84' ГОООООООООООЛЛЛЛЛЛ!!! Аллахьяр Сайядманеш на дальней штанге замыкает передачу и выводит нас вперед! 1:0! pic.twitter.com/E9rOJbujZ5 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 3, 2020

Друга перемога поспіль у поточному розіграші Лізі Європи дозволила луганчанам з шістьма очками піднялися на третє місце в групі, однак не допомогла їм пройти в плей-офф турніру.

У паралельній зустрічі "Брага" досягла необхідного їй успіху на АЕКом (4:2), набравши 10 очок і став недосяжним для "Зорі". Українська команда завершить свої виступ на євроарені 10 грудня коли на виїзді зіграє з "Брагою".

Нагадаємо, минулого тижня Україна скоротила відставання від Шотландії і не дозволила наблизитися Туреччині в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску "Зорі".