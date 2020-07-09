"Динамо" у серії пенальті з "Ворсклою" завоювало Кубок України

Фото: "Динамо" - "Ворскла" (facebook.com/fcdynamoua)

Трофей для кризового гранда

Київське "Динамо" переграло полтавську "Ворсклу" у затяжній серії пенальті фінального матчу за Кубок України сезону 2019/20. Зустріч пройшла у Харкові на стадіоні "Металіст" з рахунком 1:1 (пенальті - 8:7).

Очікувалося, що саме кияни, які проводять свій ненайкращий сезон, ринуться в атаку, але саме "Ворскла" з перших хвилин помчала здобувати результат, що вилилось у гол вже на 11 хвилині гри. Автором забитого м'яча став Руслан Степанюк з передачі Кане.

"Динамо" після пропущеного голу активізувалося і провело чудову другу половину тайму, заслужено зрівнявши рахунок. За киян точно пробив Беньямін Вербич, прийнявши м'яч від де Пени.

Після перерви команди продовжили атакувати, але ніхто з них не зміг реалізувати моменти. Основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1.

З одинадцятиметрової позначки футболісти "Динамо" реалізували вісім ударів, гравці "Ворскли" - на один менше. Вирішальний промах допустив Володимир Баєнко, а переможний удар забив Артем Шабанов.

Це 12 Кубок України в історії "Динамо", востаннє кияни завойовували трофей у 2015 році. "Ворскла" лише раз виграла турнір - у 2009 році.

Після цієї перемоги "біло-сині" зрівнялися з "Шахтарем" за кількістю трофеїв, здобутих за часів Незалежності - по 35.

Нагадаємо, "Динамо" вибило донецький клуб з розіграшу турніру на стадії 1/8 фіналу.