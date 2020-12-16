Определился последний участник 1/4 финала Кубка Украины

Луганская "Заря" стала последним участником 1/4 финала Кубка Украины. Подопечные Виктора Скрипника обыграли черниговскую "Десну" со счетом 1:0 в перенесенном матче 1/8 финала турнира.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Владлен Юрченко на 16 минуте ударом с пенальти. В матче не обошлось без удалений. На 59 минуте встречи арбитр удалил автора гола, который неосторожно сыграл высоко поднятой ногой, и судья сначала продемонстрировал хавбеку желтую карточку, но после просмотра повтора арбитр показал красную. Доигрывали поединок команды в равных составах - на 89 минуте вторую желтую получил полузащитник Десны Алексей Гуцуляк.

Предыдущие пять матчей четвертого раунда состоялись 2 декабря. В четвертьфинал турнира прошли "Верес", "Динпро-1", "Колос", "Агробизнес" и "Александрия". На этой стадии к ним присоединятся "Динамо", как победитель Кубка Украины 2019/20, а также чемпион Украины "Шахтер".

Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 3 марта 2021 года. Финал должен пройти 12 мая в Тернополе на городском стадионе, который не смог принять матч в нынешнем году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в прошлогоднем финале "Динамо" в серии пенальти обыграло полтавскую "Ворсклу".