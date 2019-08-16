Визначилися всі пари плей-офф Ліги Європи

Свого суперника дізналась і луганська "Зоря"
За підсумками заключних матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20 стали відомі всі учасники раунду плей-офф. Про це повідомляється на сайті УЄФА.
За 21 путівку в груповий раунд поборються 42 команди, в тому числі і луганська "Зоря", яка напередодні перемогла ЦСКА Софія.
У наступному раунді зіграють наступні пари:
"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина)
"Копенгаген" (Данія) - "Рига" (Латвія)
"Селтік" (Шотландія) - АІК (Швеція)
"Арарат" (Вірменія) - "Дюделандж" (Люксембург)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Марибор" (Словенія)
"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словаччина) - ПАОК (Греція)
"Астана" (Казахстан) - БАТЕ (Білорусь)
"Торіно" (Італія) - "Вулверхемптон" (Англія)
АЕК (Греція) - "Трабзонспор" (Туреччина)
"Легія" (Польща) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Фейєноорд" (Нідерланди) - "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль)
"Стяуа" (Румунія) - "Віторія" Гімарайнш (Португалія)
"Гент" (Бельгія) - "Рієка" (Хорватія)
ПСВ (Нідерланди) - "Апполон" (Кіпр)
"Еспаньйол" (Іспанія) - "Зоря" (Україна)
"Партизан" (Сербія) - Мольде (Норвегія)
"Брага" (Португалія) - "Спартак" (Росія)
"Мальме" (Швеція) - "Бней Йєгуда" (Ізраїль)
"Страсбур" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина)
АЗ (Нідерланди) - "Антверпен" (Бельгія)
Перші поєдинки будуть зіграні 22 серпня, матчі-відповіді - через тиждень, 29 серпня.
Нагадаємо, "Маріуполь" розгромно поступився на виїзді команді АЗ з Нідерландів і вилетів з Ліги Європи.
Додамо, що почне турнір з групового етапу "Олександрія" як бронзовий призер чемпіонату України. Також на груповій стадії чекає своїх суперників "Динамо" після вильоту з Ліги чемпіонів.