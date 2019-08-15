АЗ з розгромним рахунком вибив "Маріуполь" з Ліги Європи

Фото: АЗ Алкмаар - "Маріуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Приазовці цього сезону єврокубків залишилися без забитих м'ячів

АЗ Алкмаар розгромно переміг "Маріуполь" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Поєдинок в Гаазі на стадіоні "Карс Джинс" завершився з рахунком 4:0.

Нідерландський клуб вийшов вперед на 20 хвилині. Келвін Стенгс спокійно пробив точно в кут. У кінцівці першого тайму Томас Оуведжан зльоту після скидки Стенгса вистрілив точно в дальній кут воріт з-за меж штрафного і подвоїв перевагу в рахунку.

Стейн Вюйтенс на 62 хвилині зробив рахунок розгромним, а в кінцівці зустрічі Сергій Яворський зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Ідрісса.

У першому матчі команд в Одесі була зафіксована безгольова нічия. Таким чином, АЗ вийшов в плей-офф раунд кваліфікації, а "Маріуполь" без забитих м'ячів в цьому сезоні єврокубків залишає Лігу Європи.

Алкмаарський клуб в плей-офф кваліфікації Ліги Європи вийде на найсильнішого в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).