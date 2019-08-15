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"Зоря" обіграла ЦСКА Софія і вийшла в плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт    15.08.2019 - 21:59
"Зоря" обіграла ЦСКА Софія і вийшла в плей-офф Ліги Європи
Фото: "Зоря" - ЦСКА Софія (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Луганчани здолали суперника завдяки голу Русина на 89 хвилині

Луганська "Зоря" у повторному поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи обіграла софійський ЦСКА. Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена" завершився з рахунком 1:0.

Перемогу команді Віктора Скрипника приніс єдиний гол на 89 хвилині. Орендований у "Динамо" форвард Назарій Русин під час святкування голу форвард зняв футболку і отримав за це другу жовту картку і залишив поле. Він пропустить перший матч наступного раунду.

Болгари грали в меншості з середини першого тайму. На 22 хвилині Іван Туриця затримав Русина в контратаці і отримав пряму червону.

Перший поєдинок протистояння в Болгарії завершився внічию 1:1. Таким чином, в плей-офф кваліфікації Ліги Європи вийшла луганська команда.

Наступним суперником "Зорі" стане переможець пари Еспаньол (Іспанія) - Люцерн (Швейцарія). Перший поєдинок завершився з рахунком 3:0.

"Динамо" не змогло обіграти "Брюгге" і вилетіло з Ліги чемпіонів Форвард "Зорі" визнаний кращим гравцем 3 туру УПЛ
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