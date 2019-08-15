"Зоря" обіграла ЦСКА Софія і вийшла в плей-офф Ліги Європи

Фото: "Зоря" - ЦСКА Софія (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Луганчани здолали суперника завдяки голу Русина на 89 хвилині

Луганська "Зоря" у повторному поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи обіграла софійський ЦСКА. Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена" завершився з рахунком 1:0.

Перемогу команді Віктора Скрипника приніс єдиний гол на 89 хвилині. Орендований у "Динамо" форвард Назарій Русин під час святкування голу форвард зняв футболку і отримав за це другу жовту картку і залишив поле. Він пропустить перший матч наступного раунду.

Болгари грали в меншості з середини першого тайму. На 22 хвилині Іван Туриця затримав Русина в контратаці і отримав пряму червону.

Ура! Мы в раунде плей-офф и в одном шаге до группового этапа Лиги Европы. 1:0 с ЦСКА нам вполне хватило для того, чтобы пройти дальше. Всех искренне поздравляем с победой и ждём следующую игру!https://t.co/D6A1lNwY0U pic.twitter.com/9LGDObNVtw — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 15, 2019

Перший поєдинок протистояння в Болгарії завершився внічию 1:1. Таким чином, в плей-офф кваліфікації Ліги Європи вийшла луганська команда.

Наступним суперником "Зорі" стане переможець пари Еспаньол (Іспанія) - Люцерн (Швейцарія). Перший поєдинок завершився з рахунком 3:0.