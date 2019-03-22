Визначилася бригада арбітрів на матч відбору Євро-2020 Люксембург -Україна

Другий поєдинок національної збірної України у відборі до Євро-2020 проти команди Люксембургу судитиме фінська бригада арбітрів. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Головним рефері призначено 40-річного Маттіаса Гестраніуса. Даний рефері вже тричі обслугував матчі українських команд у єврокубках, при цьому наші представники жодного разу не перемагали: "Сент-Етьєн" - "Дніпро" (3:0), "Трабзонспор" - "Металіст" (3:1), "Динамо" - "Янг Бойз" (2:2).

У грі Люксембург - Україна на лініях йому допомагатимуть Ян-Петер Аравірта й Микко Алакаре. У ролі четвертого арбітра виступить Петрі Вільянен.

Матч відбудеться 25 березня на стадіоні "Жозі Бартель", початок о 21:45. А сьогодні "синьо-жовті" розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат Європи матчем проти Португалії, який також стартує о 21:45.