Определилась бригада арбитров на матч отбора Евро-2020 Люксембург - Украина

Второй поединок национальной сборной Украины в отборе к Евро-2020 против команды Люксембурга судить финская бригада арбитров. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Главным рефери назначен 40-летний Маттиас Гестраниус. Данный рефери уже трижды обслуживал матчи украинских команд в еврокубках, при этом наши представители ни разу не побеждали: "Сент-Этьен" - "Днепр" (3:0), "Трабзонспор" - "Металлист" (3:1), "Динамо "-" Янг Бойз "(2:2).

На линиях ему будут помогать Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. В качестве четвертого арбитра выступит Петри Вильянен.

Матч состоится 25 марта на стадионе "Жози Бартель", начало в 21:45. А сегодня "сине-желтые" начнут квалификацию на чемпионат Европы матчем против Португалии, который также стартует в 21:45.