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Опозиція в Білорусі заявила про "спірний" статус уряду

Мінськ, Середа 26 серпня 2020 03:34
Опозиція в Білорусі заявила про "спірний" статус уряду
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

За законом президент не може призначати новий уряд до своєї інавгурації

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колеснікова назвала спірним статус чинного уряду республіки, призначеного її президентом Олександром Лукашенком. Процедуру відкликання вже почали багато виборців.

Про це повідомляє DW.

Як зазначила політик, згідно з законодавством Білорусі, новий уряд не може бути сформований до офіційної інавгурації президента, а прем'єр-міністр затверджується тільки за згодою Палати представників.

"На поточний момент, новий уряд, призначений президентом з порушенням законодавства, статус уряду - спірний", - заявила Колеснікова.

Ще один член президії - Павло Латушко заявив про підтримку громадської ініціативи щодо відкликання чинних депутатів парламенту.

"У громадян є право відкликати мандати у депутатів Палати представників або місцевих рад, які не виконують свої зобов'язання і втратили довіру виборців. Процедуру відкликання вже почали багато виборців", - сказав Латушко.

Зазначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів у Білорусі почалися акції протесту. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

19 серпня Лукашенко знову призначив Романа Головченка прем'єр-міністром Білорусі, всі члени колишнього кабінету міністрів так само зберегли свої посаади.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів в Білорусі, на яких переміг чинний президент Лукашенко; одночасно в ЄС розпочали розробку санкції проти білоруських чиновників.

Провести нові вибори в Білорусі закликала Канада; також в Оттаві засудили утиски мирних протестувальників.

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